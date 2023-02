Teenager belästigt – Zeuge greift ein

Ein Zeuge meldet der Polizei am Donnerstagvormittag gegen 9.30 Uhr, dass er in der Straßenbahn auf dem Weg zum Hauptbahnhof beobachtet, wie ein junger Mann eine Jugendliche offenbar belästigte. "Nicht nur, dass der Mann, nach Wahrnehmung des Zeugen versuchte die neben ihm sitzende Jugendliche zu bedrängen und anzufassen, so versuchte der Mann das Mädchen auch zu umarmen", berichtet ein Polizeisprecher. Der Zeuge reagiert: er ging dazwischen und half der bedrängten jungen Frau!

Vor Ort trafen die Beamten dann sowohl die Geschädigte als auch den 24-jährigen Tatverdächtigen an. In einer kurzen Befragung bestätigte die Jugendliche die Wahrnehmung des Zeugen.



"Der tatverdächtige, alkoholisierte Eritreer (0,8 Promille) schien psychische Auffälligkeiten aufzuweisen, worauf ein Notarzt hinzugerufen wurde. Dieser verfügte kurze Zeit später die Unterbringung in eine Brandenburger Fachklinik. Für die Jugendliche wurden Angehörige verständigt", erläutert ein Sprecher der Ordnungshüter weiter.



Die Polizei hat nun entsprechende Ermittlungen eingeleitet, Beweismittel gesichert und den Fall an die Kriminalpolizei übergeben.